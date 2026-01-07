Música sinfónica y patrimonio: el Centro Salmona protagoniza la agenda cultural de la Feria.

Manizales

La programación de este espacio destaca por los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Caldas, que llenó ayer las terrazas con ensambles de cuerdas y maderas, junto a innovadoras propuestas de crossover sonoro.

Darío Arenas, vicerrector de Proyección de la Universidad de Caldas, confirmó que la institución invirtió cerca de 100 millones para tener este espacio cultural en la Feria. “Desde el año pasado quisimos vincularnos a la Feria a través de nuestra agenda cultural y artística. Durante esta semana hay personas que quieren entretenerse, divertirse y crear a través de distintas actividades que les proponemos y esa es nuestra meta para esta semana tan importante para la ciudad”, destacó Arenas.

Programación para todos: esperan más de 2.000 personas diarias

Los asistentes podrán disfrutar durante esta semana de actividades de ciencia ciudadana como la lepimaratón (que es una actividad que consiste en observar y catalogar mariposas y polillas), además de exposiciones dedicadas al sombrero aguadeño y la tradición de las chivas por las montañas caldenses.

“Tendremos talleres para niños, niñas y adolescentes; habrá encuentros de melómanos, concierto de El Cuarteto Imperial. También está abierto nuestro Museo de la Universidad de Caldas; de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. hasta el viernes, y el fin de semana de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.; con entrada libre. La idea es que toda la familia se reúna en el Salmona y aprovechemos la programación que tenemos disponible”, explicó Arenas.

Datos sobre el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona

El Centro tiene una superficie de aproximadamente 16.000 m² y espacios como un gran auditorio (con capacidad para más de 3.000 personas en algunas áreas), patios y techos transitables.

Recordemos que este proyecto fue diseñado por el maestro Rogelio Salmona en 2003, pero falleció en 2007, por lo que esta es su primera obra póstuma. La construcción de la primera fase se completó y el centro fue inaugurado en 2018.