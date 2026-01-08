Hoy se cierra el periodo de inscripción de cédulas para las elecciones al Congreso de la República

En cinco ciudades de Boyacá se instalaron los puntos de inscripción de cédulas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Tunja

La Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que este jueves 8 de enero de 2026 finaliza el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía para las personas que hayan cambiado su lugar de residencia y deseen participar en las elecciones al Congreso de la República, que se realizarán el próximo 8 de marzo de 2026.

“El cierre de las inscripciones se va a realizar sobre las 5:00 de la tarde, y es importante que los ciudadanos lleguen con tiempo y no dejen todo para última hora”, explicó el delegado de la Registraduría en Boyacá, Zamir Hernán Silva Zabala.

El funcionario reiteró que este trámite aplica únicamente para quienes hayan cambiado su domicilio. “La condición para la inscripción es que usted haya cambiado su sitio de residencia. La persona que tenga un nuevo lugar donde está residiendo tiene el derecho de inscribir su cédula en ese territorio o municipio”, señaló.

En el departamento de Boyacá se habilitaron puestos móviles en las principales ciudades con el fin de poder facilitar el proceso. En Duitama y Chiquinquirá están ubicados en las alcaldías municipales; en Puerto Boyacá, en el Centro Comercial Santa Bárbara; en Sogamoso, en el Centro Comercial Iwoka; y en Tunja, en los centros comerciales Unicentro y Viva.

El delegado departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil también aclaró que la inscripción debe realizarse en el municipio donde realmente se reside. “Si yo resido en el municipio de Cómbita, por más que esté cercano a la ciudad de Tunja, debo inscribir mi cédula en la Registraduría Municipal de Cómbita”, puntualizó.

Vale la pena recordar que este periodo de inscripciones inició el pasado 8 de marzo de 2025 y se extiende hasta este 8 de enero de 2026, de acuerdo con el calendario electoral. “Vamos a tener horario de oficina durante este último día, y la invitación es a que los ciudadanos se acerquen temprano y realicen su inscripción de documento sin afanes”, insistió Silva Zabala.

Sobre el balance del proceso, la Registraduría destacó una respuesta positiva de la ciudadanía. “Afortunadamente hemos notado una alta participación, un volumen significativo de ciudadanos que se han acercado tanto a los puestos móviles como a las registradurías en los 123 municipios del departamento”, enfatizó.

Finalmente, Zamir Silva señaló que este comportamiento genera expectativas favorables de cara a los comicios de marzo. “Esperamos que exista un aumento significativo de participación de electores el próximo domingo 8 de marzo de 2026, especialmente entre los jóvenes, quienes se han mostrado interesados en participar activamente de estas elecciones”, concluyó.

El horario que tendrán las Registradurías y los puntos móviles en los 123 municipios para la inscripción de cédulas será de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.