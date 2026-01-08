Escoltas de la UNP continúan alzando su voz por una presunta vulneración a sus derechos laborales

Cúcuta

Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, capítulo Norte de Santander, se realizó una denuncia por las presuntas violaciones al Código Sustantivo del Trabajo, por la Unión Temporal Protección y Vida y que estarían afectando a cerca de 300 escoltas en la ciudad y 150 en Norte de Santander.

“Vienen pasando cosas que en lo común, diría uno, son absurdas. Aquí hay una nueva adjudicación del contrato de la zona de Norte de Santander, contratos que fueron adjudicados a las mismas empresas que vienen en la ejecución desde el pasado 28 de diciembre del 2023. Es decir, aquí vamos a hacer los mismos con los mismos y no deberían estarse presentando estas situaciones y sobre todo lo quieren dejar consagrado en los contratos de trabajo, dándole una potestad a terceros que no tiene nada que ver con la relación laboral entre empleador y empleado, entre nuestros compañeros afiliados y los de las demás organizaciones sindicales y esas solicitudes que le dan esa potestad a esos terceros”, dijo Jhon Alexander Monsalve, presidente Nacional de Sintrasecol.

Agregó que “en ese caso, los beneficiarios del programa darían obviamente para la terminación del contrato. Nosotros, en representación de todas y todas las personas de protección, sobre todo de Norte de Santander, que sabemos que en estos últimos meses han venido viviendo una situación muy convulsionada en el orden público y que son nuestras compañeras y compañeros los que defienden la vida y la integridad de esos líderes, lideresas en general, después de todos los grupos poblacionales que tiene la UNP en la zona, exigimos que se respeten los derechos laborales”.

Tras las protestas que se adelantan en la sede de la UNP en Cúcuta, desde el pasado miércoles, dijo Monsalve que “ya se va a sentar una mesa de manera con la gerencia de la empresa, donde vamos a pedir que esas cláusulas se retiran de esos contratos, pero también de que se cumplan no solamente con algunas de las empresas, o más bien con las empresas que están hoy en la Unión Temporal Protección de Vida, sino también con las mismas que están en Andinos, que también hacen parte de ese mismo grupo empresarial, que se cumplan y que se establezcan unas normas generales para que haya tranquilidad, para que haya estabilidad para nuestras compañeras y compañeros”.

De este encuentro en la mesa depende al continuidad o no de las protestas que se adelantan en Cúcuta.