Gobernación del Cesar pide a MinDefensa refuerzo de seguridad tras incursión guerrillera

Un nuevo llamado urgente por seguridad en el sur del Cesar hizo la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, tras una incursión armada por parte de un grupo al margen de la ley que dejó dos ingenieros civiles heridos en el sector de Sanín Villa, municipio de Río de Oro.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, cuando varios hombres armados atacaron con disparos una camioneta blindada en la que se movilizaban los ingenieros Leonardo Carrascal, impactado por un proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda, y Luisa Numa Ibáñez, con laceraciones por esquirlas de vidrio. Ambos fueron trasladados a una clínica en Aguachica, donde permanecen estables según fuentes oficiales.

Tras el ataque, los sujetos armados se desplazaron hasta un restaurante cercano, donde intimidaron a varias personas antes de huir, hurtando un vehículo que más tarde fue hallado abandonado.

Ante esta situación, la Gobernación del Cesar reiteró su rechazo a la acción guerrillera y emitió un llamado directo al Ministerio de Defensa y al ministro Pedro Sánchez para que refuercen la presencia de seguridad de manera amplia y permanente en el sur del departamento, una zona que ha registrado repetidos hechos de violencia que han generado miedo en la población rural.