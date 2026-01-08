Estos son los gestores que entregarán medicamentos a profesores en Bogotá, Cundinamarca y Antioquia

SALUD

El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), anunció que a partir de este 08 de enero habrá cambio de gestores farmacéuticos para mejorar la dispensación de medicamentos, que concentraba el 60 % de las PQRS y tutelas del sistema.

Desde hoy, los profesores en Bogotá y Cundinamarca podrán reclamar sus medicinas en Sistemed mientras que el magistero de Antioquia podrá reclamar sus medicinas en Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN).

Según el vicepresidente del FOMAG, Herman Bayona, estos cambios hacen parte de un plan para garantizar el derecho a la entrega oportuna de medicamentos y fortalecer la red en los territorios.

“Frente a las necesidades, evidenciamos que era fundamental cambiar los gestores farmacéuticos para Cundinamarca, Bogotá y Antioquia. Por eso a partir de hoy en Bogotá y en Cundinamarca asume Systemet y en Antioquia, en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia, en la dispensación de medicamentos”, indicó el vicepresidente de la entidad", dijo Bayona.

En Bogotá se dispensarán los médicamentos a través de los puntos de atención propios y de QCL Servisalud, Servimed y Systemed Farma, Éticos y Drogas La Economía.

Por su parte, en Antioquia se operará con una red de servicios farmacéuticos propios y en convenio con hospitales asociados en los 125 municipios.

El listado completo de municipios y puntos de atención disponibles puede consultarse en la página web de COHAN, a través del micrositio: https://www.cohan.org.co/dispensacion-fomag/

En ese sentido el vicerector indicó que se busca democratizar la participación de los gestores farmacéuticos y fortalecer las cooperativas y hospitales públicos.

“Esto hace parte de un plan para materializar la garantía del derecho que tienen todos los afiliados del FOMAC en la dispensación de medicamentos, en la entrega de medicamentos para su bienestar y en un mecanismo de transición que busca democratizar la participación de los gestores farmacéuticos en el territorio nacional y fortalecer las cooperativas de hospitales públicos”, indicó el vicerector.