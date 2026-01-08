Espacio público: Alcaldía responde a miles de quejas con operativos en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Medellín

Estas solicitudes derivaron en intervenciones inmediatas, operativos focalizados y acciones de control en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la Administración Distrital, la mayoría de los requerimientos estuvieron asociados a ocupaciones irregulares, invasión de andenes, instalación de estructuras improvisadas, comercio no autorizado, acumulación de residuos y comportamientos que afectaban la movilidad y la convivencia ciudadana.

Las solicitudes permitieron focalizar acciones en 16 puntos priorizados de la ciudad, entre ellos San Juan, la 70, Laureles, La Aguacatala y la avenida Guayabal. En estos sectores se ejecutaron 29.368 intervenciones, que incluyeron jornadas de sensibilización, incautaciones, labores de ornato y recuperación de áreas afectadas.

Las verificaciones realizadas también permitieron identificar comportamientos que, además de deteriorar el espacio público, podrían estar asociados a actividades irregulares como almacenamiento indebido, venta informal no permitida, instalación de cambuches y dinámicas propicias para hurtos menores.

Durante el desarrollo de estas acciones se desmontaron 13.181 estructuras improvisadas que afectaban la convivencia.