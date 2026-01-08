Medellín

Espacio público: Alcaldía responde a miles de quejas con operativos en Medellín

La Alcaldía de Medellín fortaleció la atención ciudadana durante 2025 con la resolución de 2.236 peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) relacionadas con el uso indebido del espacio público.

Espacio público: Alcaldía responde a miles de quejas con operativos en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Espacio público: Alcaldía responde a miles de quejas con operativos en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Sara Bastidas Rojas

Medellín

Estas solicitudes derivaron en intervenciones inmediatas, operativos focalizados y acciones de control en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con la Administración Distrital, la mayoría de los requerimientos estuvieron asociados a ocupaciones irregulares, invasión de andenes, instalación de estructuras improvisadas, comercio no autorizado, acumulación de residuos y comportamientos que afectaban la movilidad y la convivencia ciudadana.

Las solicitudes permitieron focalizar acciones en 16 puntos priorizados de la ciudad, entre ellos San Juan, la 70, Laureles, La Aguacatala y la avenida Guayabal. En estos sectores se ejecutaron 29.368 intervenciones, que incluyeron jornadas de sensibilización, incautaciones, labores de ornato y recuperación de áreas afectadas.

Las verificaciones realizadas también permitieron identificar comportamientos que, además de deteriorar el espacio público, podrían estar asociados a actividades irregulares como almacenamiento indebido, venta informal no permitida, instalación de cambuches y dinámicas propicias para hurtos menores.

Lea también:

Durante el desarrollo de estas acciones se desmontaron 13.181 estructuras improvisadas que afectaban la convivencia.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad