Convocatoria agroalimentaria en Antioquia entra en su recta final: apoyo técnico y cofinanciación

Antioquia

La Gobernación de Antioquia cerrará este sábado 10 de enero la convocatoria de AlimentaTec Antioquia, un programa dirigido a emprendimientos y organizaciones que hacen parte de la cadena agroalimentaria del departamento.

Según explicó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Naranjo Giraldo, se trata de una convocatoria orientada tanto a emprendedores como a organizaciones del sector.

“Estamos cerrando el proceso de convocatoria de AlimentaTec de Antioquia, orientado a los emprendimientos y organizaciones dentro de la cadena agroalimentaria del departamento”, señaló el funcionario.

Apertura del proyecto

La iniciativa, que abrió en octubre del año pasado, busca fortalecer capacidades en innovación y productividad mediante acompañamiento técnico especializado.

“La convocatoria está orientada tanto a emprendedores como a organizaciones tales como asociaciones de productores, cooperativas y fundaciones que estén focalizadas en la agroalimentaria del departamento y que quieran recibir un acompañamiento de asistencia técnica en programas asociados a productividad e innovación”, agregó Naranjo Giraldo.

Además del componente técnico, los seleccionados recibirán incentivos en especie para la cofinanciación de proyectos de innovación por hasta 30 millones de pesos.

De acuerdo con el secretario, estos recursos buscan “mejorar la cadena de productividad y de innovación en cada unidad productiva”.

Panorama de inscripciones

A la fecha, se han postulado cerca de 270 emprendimientos y organizaciones provenientes de distintas subregiones del departamento.

“Han participado aproximadamente 270 entre organizaciones y emprendimientos de las diferentes subregiones, con una implicación muy importante del Oriente, el Valle de Aburrá, Urabá y el Suroeste”, indicó el funcionario.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico hicieron un llamado para que otras subregiones se sumen antes del cierre. “Invitamos a las demás subregiones a que se activen, que presenten sus diferentes iniciativas y programas de emprendimiento e innovación”, concluyó Naranjo Giraldo.

Dónde postularse

La postulación se realiza a través de los portales oficiales de la Gobernación de Antioquia y de la Corporación para Investigaciones Biológicas, operador del programa.