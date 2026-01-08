En Cali, la nueva tarifa de pasaje en el MIO para el 2026 es de $3.500 pesos

A partir del anuncio del salario mínimo y el auxilio de transporte de $249.095 pesos, Metrocali y la Administración Distrital hicieron realizaron el ajuste del valor del pasaje en el MIO.

A partir del 10 de enero, estipulado por decreto, comenzará a regir el nuevo valor de $3.500 pesos, el cual tuvo un incremento de 300 pesos al costo del año anterior.

Este valor le da la posibilidad al usuario del transporte masivo hacer uso de 71 pasajes en el 2026, mientras que en el 2025 con el auxilio de transporte podía acceder a 62 viajes.

Al beneficiar al pasajero con nueve viajes más que el año anterior, se busca beneficiar la economía de los caleños y que prefieran movilizarse en el sistema de transporte público.

“Definimos un reajuste responsable, basado en criterios técnicos y sociales, que no sólo cuida el bolsillo de los caleños, sino que les permite mejorar su capacidad de pago en el transporte público y garantiza que el MIO continúe operando con estabilidad y calidad”, aseguró el alcalde de Cali Alejandro Eder.

Por su parte, el presidente de Metrocali, Álvaro José Rengifo, explicó que el valor acordado de $3.500 logra un equilibrio entre la capacidad de pago del usuario y la sostenibilidad financiera del sistema.