En Armenia cientos de personas se unieron a la concentración nacional convocada por Petro

Concentración en la Plaza Bolívar de Armenia convocada por Petro en defensa a la democracia y soberanía de Colombia - Foto: Caracol Radio Armenia

Armenia

En la tarde del 7 de enero, cientos de personas se congregaron en la Plaza de Bolívar de Armenia como parte de una movilización nacional convocada por el presidente Gustavo Petro en defensa de la democracia y la soberanía de Colombia. La iniciativa se produce en un contexto de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, luego de declaraciones de altos funcionarios estadounidenses que han sido interpretadas por el Gobierno como amenazas a la integridad territorial y política de Colombia. Para responder a estas presiones, el presidente Petro llamó a los ciudadanos a salir a las calles.

En Armenia, la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores del Quindío (SUTEQ), Luz Estela León, destacó el carácter patriótico y constitucional de la concentración. Señaló que la manifestación responde a una responsabilidad ciudadana de rechazar toda intromisión de gobiernos extranjeros y exigir respeto por la soberanía nacional.

“Aterrados con lo que ha pasado en los últimos días en Venezuela, porque hoy es Venezuela y mañana puede ser cualquier otro. Hemos escuchado las amenazas del norte ‘loco’ amenazando a Panamá, México y varios países de América Latina”, señaló León.

Finalmente, agregó que el presidente Trump amenazó de manera irrespetuosa y mentirosa al mandatario democrático que tiene hoy Colombia, refiriéndose al presidente Gustavo Petro como narcotraficante, “todos sabemos que justamente durante su periodo de mandato es donde hubo más incautación de este tipo de sustancias (...) como responsables de la formación de los ciudadanos debemos fortalecer y gestionar este espacio para que podamos manifestarnos en defensa de la soberanía del país”.

Por su parte, Óscar Rio Montoya, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, expresó que la concentración responde a una situación nueva y crítica para la nación. Según su análisis, la protesta busca explicar y enfrentar tensiones geopolíticas y afirmaciones de intervención.

“Estamos enfrentados a un fenómeno que no estaba contemplado en los planes de ningún colombiano (...) está probado que no es solo una amenaza, sino que es un hecho cumplido que ya tuvo la primera reacción con Venezuela y que nuestro presidente Gustavo Petro es el objetivo número dos”, añadió.

La concentración transcurrió de manera pacífica, con participación de distintos sectores sociales que portaron banderas y expresaron su apoyo al llamado presidencial.