Plaza de Bolívar de Armenia punto de concentración por la soberanía nacional: diputada del Quindío

En Armenia, los voceros de los sindicatos de maestros, centrales obreras y del pacto histórico anunciaron que participaran de la concentración convocado hoy por el presidente Gustavo Petro en varias ciudades del país.

En Caracol Radio Armenia hablamos con la diputada del pacto histórico del Quindío, Jessica Obando que explicó “Es muy importante que toda la ciudadanía quindiana nos encontremos a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar de Armenia, porque estamos viviendo tiempos de cambio internacionales muy complejos y muy fuertes que hoy amenazan los derechos y las garantías básicas de todas las personas, especialmente de América Latina, pero que adicional a eso amenaza nuestro territorio, nuestra soberanía.

Y agregó “Por eso es apremiante que actuemos como un país unido, que de manera unísona levantemos la voz y rechacemos cualquier acto de intervención frente a nuestro estado nacional, nuestras instituciones. Es muy importante señalar que no se trata únicamente de una postura política, estamos ante la violación sistemática de las condiciones mínimas pactadas en la Carta de Derechos Humanos firmada en Naciones Unidas.

Asimismo, estamos frente a la violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es decir, todo lo que nosotros firmamos desde 1948 cuando dijimos alto a todas las guerras, nos vamos a reconocer en la diferencia y vamos a garantizar nuestros derechos. Asimismo, nuestra constitución política que garantiza las instituciones democráticas es está en riesgo.

Por eso es clave que elevemos de manera unísona la voz y digamos que somos un pueblo soberano, adicional a eso, con autonomía en nuestros territorios y que los asuntos políticos marcados por la pluralidad que es básica de la democracia y que puede tener algunas voces disonantes no implica que nosotros como estado, como nación, como pueblo colombiano no podamos solucionar de manera interna nuestros conflictos y nuestros problemas.

Asimismo, nos solidarizamos no solamente con Venezuela, sino con toda América Latina y adicional a eso con el pueblo de Dinamarca y Groenlandia, que hoy también se ven amenazados por las embestidas del gobierno de Estados Unidos al amenazarles con invadir. Es muy clave que, insisto, nos entremos y actuemos como una nación que en conjunto defiende su territorio.