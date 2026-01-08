El Ejército destruyó siete minas antipersona en Anorí, Antioquia

Anoría- Antioquia

El Ejército Nacional informó que fueron neutralizados siete artefactos improvisados sembrados en zona rural de Anorí, Nordeste de Antioquia, evitando que las tropas que adelantan operativo contra los grupos ilegales y la misma comunidad resulten afectadas.

Según el reporte de la Séptima División, tropas del Batallón de Infantería N.º 42 Batalla de Bomboná de la Brigada 14, en labores de verificación en el área del corregimiento de Liberia Charcón de Anorí, hallaron siete minas antipersona y las destruyeron. Al parecer, estos artefactos habrían sido instalados por el grupo ilegal frente 36 de las disidencias de alias “Calarcá”.

En su cuenta de X el Ejército manifestó sobre este resultado: “Evita riesgos para la vida y la integridad de las comunidades y reafirma nuestro compromiso de continuar trabajando por brindar mejores condiciones de seguridad a los habitantes de esta región del departamento”.

Cabe recordar que el corregimiento de Liberia en Anorí es la zona más compleja por la cantidad de minas antipersona que han instalado las guerrillas ELN, disidencias y el Clan del Golfo en la guerra que sostienen por el control del territorio, que el año pasado dejó al menos cinco personas afectadas por estos artefactos.