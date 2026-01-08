DIAN incauta 40.000 accesorios para vehículos que habrían ingresado de manera ilegal al

La DIAN, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera, incautó en Medellín cerca de 40.000 accesorios de audio y video para vehículos que habrían ingresado al país sin cumplir los requisitos legales exigidos por la normativa aduanera.

El operativo se desarrolló en una bodega ubicada en el sector de Belén, al occidente de la ciudad, tras un proceso previo de inteligencia, perfilación de riesgos y análisis de información. Entre la mercancía incautada se encontraron alarmas para automóviles, cámaras de reversa, luces LED, pantallas y otros dispositivos electrónicos, con un avalúo comercial cercano a los 500 millones de pesos.

Según informaron las autoridades, el uso de herramientas de analítica de datos permitió identificar patrones irregulares y anticiparse a la comercialización de estos productos, evitando una afectación directa al comercio formal, al empleo y a los ingresos del Estado.

Actualmente, la DIAN adelanta las actuaciones administrativas y las investigaciones correspondientes para establecer la responsabilidad de los propietarios de la mercancía y de quienes estarían detrás de la cadena de distribución.

Con este resultado, la entidad reiteró su compromiso de fortalecer los controles aduaneros, cerrarle el paso a las economías ilegales y proteger a los consumidores frente a productos que ingresan al país sin garantías de origen ni de seguridad.