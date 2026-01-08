Padre de exdirector del Área Metropolitana durante alcaldía Quintero se lanzó al senado

Medellín, Antioquia

Óscar Iván Palacio Tamayo, padre de Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle, se lanzó al Senado de la República tras recibir el aval del Partido Verde, aunque su trayectoria política la ha liderado desde el Partido Conservador.

La postulación ocurre en un contexto en el que varios exfuncionarios y excontratistas del AMVA enfrentan procesos penales por presuntas irregularidades contractuales, investigaciones que avanzan en la Fiscalía General de la Nación.

Contexto: contratos del AMVA con Metroparques

La Fiscalía investiga contratos interadministrativos suscritos entre el AMVA y Metroparques para el mantenimiento del Parque de las Aguas, ejecutados entre 2020 y 2022. En estos procesos se indagan presuntos delitos contra la administración pública, como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido, peculado y falsedad ideológica, y varios exfuncionarios y excontratistas ya fueron imputados y llamados a juicio.

En paralelo, el ente acusador adelanta un proceso por seis contratos celebrados entre el AMVA y Bomberos Voluntarios de Itagüí, con montos cercanos a $17.000 millones. La investigación apunta a irregularidades en la ejecución y a la simulación de actividades para justificar pagos, hechos que también dieron lugar a imputaciones y medidas judiciales dentro del mismo bloque de investigaciones.

Alcance político del anuncio

La aspiración de Palacio Tamayo se conoce mientras los procesos judiciales continúan su curso y algunos expedientes incluyen cooperación judicial mediante principios de oportunidad, orientados a ampliar la investigación hacia responsables de mayor nivel. Pese al avance de los procesos, hasta ahora no hay una imputación formal a su hijo, Juan David Palacio Cardona.