América de Cali anunció a su nuevo arquero extranjero ¿De quién se trata?

Cero y van cuatro los fichajes anunciados por América de Cali para afrontar los retos del primer semestre, siendo el partido de Copa Sudamericana por la fase previa a los grupos contra Atlético Bucaramanga uno de los más importantes. El conjunto Escarlata busca regresar a una final y pelear por el título, luego de una sequía de poco más de cinco años.

El club ya había anunciado el regreso del defensor central, Marlon Torres, y del volante Carlos Sierra, quienes ya saben lo que es ser campeón con la institución. El último que había sido anunciado fue el extremo venezolano Darwin Machís, quien llega tras un largo recorrido en el exterior.

Pues bien, sobre la noche del pasado martes 6 de enero, América hizo oficial la incorporación del portero brasileño Jean Fernandes, de 30 años, quien llega en calidad de agente libre en principio hasta diciembre de 2026.

¿Quién es Jean Fernandes y cuál es su experiencia reciente?

Jean Paulo Fernandes Filho nació en Salvador, Bahía y cuenta con nacionalidad paraguaya. Se formó en el club Bahía de Brasil, en el que debutó en 2015 y luego salió traspasado a São Paulo en 2017, club que también lo cedió a Atético Goianiense y luego a Cerro Porteño de Paraguay en 2021.

Con el equipo guaraní se estrenó justamente frente al América de Cali por la Copa Libertadores y un año después, Cerro adquirió sus servicios. Allí estuvo hasta mayo de 2025, pero no juega desde hace más de un año, pues su último juego fue en noviembre de 2024.

Fernandes tiene un lunar en su vida personal, pues en diciembre de 2019 fue arrestado por violencia doméstica contra su expareja mientras estaba de vacaciones. Esto llevó a que São Paulo suspendiera su contrato por un tiempo, mientras avanzaba la investigación.

A sus 30 años llega al América a competir por la titular con Jorge Soto, quien hasta ahora era el único portero tras las salidas del venezolano Joel Graterol y el uruguayo Santiago Silva.