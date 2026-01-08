Charta se prepara para la tradicional representación de la Epifanía del Señor
La obra teatral, que se realiza desde hace más de 70 años, contará con la participación de cerca de 180 actores de la comunidad este fin de semana.
El municipio de Charta se alista para vivir uno de sus eventos culturales y religiosos más representativos: la tradicional obra teatral de la Epifanía del Señor, una puesta en escena que se realiza desde hace más de 70 años y que congrega a la comunidad y a visitantes de diferentes municipios de Santander.
Durante este fin de semana, quienes lleguen a Charta podrán disfrutar no solo del desfile y la representación teatral, sino también de una variada oferta cultural, turística y gastronómica, con platos típicos santandereanos y productos lácteos elaborados en el municipio.
“Van a encontrar mucha cultura, bastante fe y unión, además de sitios turísticos para visitar y disfrutar de una gastronomía santandereana muy rica, con productos lácteos transformados aquí mismo en el municipio”, señaló Tatiana Villabona, integrante del comité organizador.
Charta está ubicada a 40 kilómetros de Bucaramanga, por la vía a Matanza, y según la organización del evento, la carretera se encuentra en buenas condiciones para facilitar la llegada de los asistentes.
La obra contará con la participación de aproximadamente 180 personas, todas pertenecientes a la comunidad de Charta, lo que refuerza el carácter colectivo y tradicional de esta manifestación cultural.
“Somos alrededor de 180 personas participando en la obra, todos somos de la comunidad. Es una tradición que vale la pena ver y en la que incluso los visitantes pueden participar”, agregó la integrante del comité organizador.
Desde la organización extendieron la invitación a propios y turistas para que asistan y vivan esta experiencia cultural y religiosa que hace parte de la identidad del municipio de Charta.