Charta se prepara para la tradicional representación de la Epifanía del Señor

El municipio de Charta se alista para vivir uno de sus eventos culturales y religiosos más representativos: la tradicional obra teatral de la Epifanía del Señor, una puesta en escena que se realiza desde hace más de 70 años y que congrega a la comunidad y a visitantes de diferentes municipios de Santander.

Durante este fin de semana, quienes lleguen a Charta podrán disfrutar no solo del desfile y la representación teatral, sino también de una variada oferta cultural, turística y gastronómica, con platos típicos santandereanos y productos lácteos elaborados en el municipio.

“Van a encontrar mucha cultura, bastante fe y unión, además de sitios turísticos para visitar y disfrutar de una gastronomía santandereana muy rica, con productos lácteos transformados aquí mismo en el municipio”, señaló Tatiana Villabona, integrante del comité organizador.

Charta está ubicada a 40 kilómetros de Bucaramanga, por la vía a Matanza, y según la organización del evento, la carretera se encuentra en buenas condiciones para facilitar la llegada de los asistentes.

Lea también: Camacol advierte que incremento del salario mínimo encarece hasta en un 10% los costos de viviendas

La obra contará con la participación de aproximadamente 180 personas, todas pertenecientes a la comunidad de Charta, lo que refuerza el carácter colectivo y tradicional de esta manifestación cultural.

“Somos alrededor de 180 personas participando en la obra, todos somos de la comunidad. Es una tradición que vale la pena ver y en la que incluso los visitantes pueden participar”, agregó la integrante del comité organizador.

Desde la organización extendieron la invitación a propios y turistas para que asistan y vivan esta experiencia cultural y religiosa que hace parte de la identidad del municipio de Charta.