¿Qué pasaría si Venezuela volviera a tener la economía de los años 80, según la IA?

Venezuela vive en la actualidad una enorme incertidumbre, pese a que muchos celebran lo que sucedió, para otros, solo significa preguntas. El pasado sábado, 3 de enero, Estados Unidos invadió Venezuela, capturando a Nicolás Maduro junto a su esposa, en la madrugada.

Actualmente, luego de la primera audiencia, se estableció que hasta el 17 de marzo, se llevará a cabo una nueva audiencia. Hasta el momento, lo único manifestado por Maduro ha sido: “soy inocente, y sigo siendo el presidente de Venezuela”.

Por otro lado, uno de los grandes cuestionamientos hacia los Estados Unidos es: ¿Todo lo que están haciendo es por ayudar o solo por interés es en petróleo venezolano?

En la rueda de prensa que dio Trump el mismo día que capturó a Maduro, dijo que ellos se harían cargo del país para realzar una “transición pacífica” en el territorio, más nunca se detalló lo que venía para la población civil. Por ahora el panorama parecer está bajo control, pese a que no se dejó en claro lo que le depara al país en un futuro, de si el régimen seguirá o no, de si el país avanzará o si volverá a ser lo que alguna vez fue: una de las economías más prósperas de Latinoamérica.

Le puede interesar: No hay control entre las fronteras, incluso Diosdado Cabello podría pasar a Colombia: analista

¿Es posible que la economía en Venezuela se recupere?

Antes realizar un juicio frente a si es posible o no, también se debe tener en cuenta la cantidad de meses o hasta años que ejecutar esto, podría tardar. Unos puntos en específico que resaltan a la hora de hacer esta pregunta, es analizar, cómo está la inflación en el país, qué, según varios reportes, esta se disparó al máximo, luego de las sanciones a la venta de petróleo impuestas por Estados Unidos, llegando al 556%, hiperinflación, en resumidas palabras.

Asimismo, según un artículo publicado por Forbes Colombia: “¿Qué se debe hacer para recuperar la democracia y la economía de Venezuela?”, detallaron que para que Venezuela pueda recuperarse e intentar levantarse, se tendrían que evaluar las siguientes opciones:

Dolarizar la economía de forma correcta, un ejemplo de ello es El Salvador y Ecuador.

Crear un Sistema de impuesto sobre la renta simple.

Un nuevo gobierno que implemento negocios legales.

Aún es pronto para hablar sobre los que le depara al Venezuela, hasta el momento, solo queda esperar que pasa en los próximos meses con Estados Unidos en la cabeza.

Le recomendamos: Colombia condena ante la OEA acciones de Estados Unidos en Venezuela y critica amenazas

Venezuela si volviera a tener la estabilidad de los 80 en la actualidad, según la IA

Si Venezuela volviera a ser una potencia comparable a la de los años ochenta, el impacto sería profundo a nivel regional y con efectos globales, pero no podría replicarse exactamente el mismo modelo debido al cambio del orden geopolítico, energético y económico mundial.

Además, debe tenerse en cuenta que en los ochenta era el mayor exportador de petróleo en el mundo, lo que lo volvía una nación sumamente atractiva. A continuación estas son algunas explicaciones y planteamientos:

¿Cómo podría Venezuela volver a ser potencia hoy?

No sería solo por petróleo, sino por una combinación de factores estratégicos:

Recuperación energética en un mundo en transición

Aunque el mundo avanza hacia energías limpias:

El petróleo seguirá siendo clave al menos 20–30 años

Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo

En un contexto de guerras (Ucrania, Medio Oriente) y tensiones energéticas, un proveedor estable sería crucial.

Lea también: “Para mantenerse en el poder, Delcy Rodríguez debe ceder ante EEUU y desplazar a China”: historiador

Reconfiguración de alianzas geopolíticas

Hoy en día, el mundo es multipolar, no dominado solo por EE. UU., Venezuela podría:

Reposicionarse como puente entre EE. UU., China y Europa

Tener peso en bloques como BRICS ampliado

Recuperar liderazgo en América Latina y el Caribe

Impacto regional inmediato (América Latina)

Se reduce la migración forzada

Aumenta la integración económica regional

Se reactiva el comercio con Colombia, Brasil y el Caribe

Se equilibra el liderazgo regional (hoy muy fragmentado)

En síntesis

Si Venezuela volviera a ser potencia en comparación de los ochenta, tendría que tener en cuenta los siguientes puntos, tomando como base, el comportamiento y las relaciones diplomáticas actuales:

Tendría peso geopolítico estratégico , no imperial

, no imperial Podría reordenar América Latina

Sería clave en el equilibrio energético global

Pero solo sería sostenible con instituciones fuertes, diversificación económica y diplomacia inteligente

Otras noticias: Donald Trump amenaza a Petro con que puede haber también una “misión de EE.UU.” en Colombia