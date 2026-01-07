Precio del DÓLAR en VENEZUELA para HOY, 7 de enero, Banco Central reporta nuevo incremento

Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó un anuncio por medio de sus redes sociales referentes al petróleo venezolano, donde tal como aseguró, se realizará un negocio que será de gran beneficio para ambos países. Trump comunicó, que tras llegar a un acuerdo con el gobierno interino de Venezuela, se estableció la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a precio de mercado, el cual será transportado en buques de almacenamiento y llegará a los muelles de descarga de Estados Unidos.

Sin embargo, a pesar de que Trump aseguró que es una decisión tomada entre ambos países, hasta el momento no se ha dado ninguna reacción por parte del gobierno interino de Venezuela. A pesar de esto, la decisión podría haber sido tomada como una respuesta a las amenazas del líder estadounidense, quien había establecido que si no le era entregado acceso total a los recursos naturales, podría generar una segunda ola de ataques en el país bolivariano.

Le podría interesar: Maduro podría resultar en libertad por esta afirmación en su juicio: No tendría que pagar condenas

Intervención de EE.UU. en el petróleo

Según aseguró la BBC, este comunicado se publicaría tras que se diera a conocer que cerca de 11 buques cisterna de Chevron, la petrolera estadounidense, se dirigieran hacia Venezuela, con el objetivo de explotar el recurso natural y llevarlo al país norteamericano.

Frente a esto, Trump dejó claro que dentro de sus principales objetivos se encuentra explotar el recurso natural del país bolivariano, que como aseguró, desde hace varios años se encuentra “sub-explotado”. Según esto, estableció que busca la intervención de diferentes petroleras originarias de su país, las cuales además de reparar la infraestructura para este fin, puedan empezar a generar dinero para Venezuela.

Lea también: Estados Unidos juzgará a Nicolás Maduro por terrorismo y narcotráfico, esta es la acusación

Precio del dólar en Venezuela HOY

El precio del dólar en Venezuela continúa incrementando diariamente, pues luego de que se diera la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, el precio de la divisa norteamericana ha aumentado cerca de $11 bolívares. Y, actualmente, se encuentra en un valor sobre los $300 Bs.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio de la divisa norteamericana para HOY, 7 de enero, se estableció en los $311 bolívares por cada dólar.

Precio de otras divisas en Venezuela

En esta página, también se encuentra el valor de las divisas de otros países que hasta el momento mantenían relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, y son las siguientes:

Euro: $364,83 bolívares. (Subió)

$364,83 bolívares. Yuan chino: $44,12 bolívares. (Subió)

$44,12 bolívares. Lira turca: $7,24 bolívares. (Subió)

$7,24 bolívares. Rublo ruso: $3,86 bolívares. (Subió)

Sin embargo, tras la captura del anterior mandatario, Nicolás Maduro, se desconoce si las relaciones con estos países continuarán en pie, pues Estados Unidos ha recalcado que se mantendrá al frente de las decisiones que se tomen para el manejo del país bolivariano.

Otras noticias: China pide a EE.UU. la liberación inmediata de Maduro y reclama una salida negociada