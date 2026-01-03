Aliados y enemigos de EEUU, alarmados por captura de Maduro en Venezuela

Luego de la operación militar de Estados Unidos contra Venezuela para capturar a Nicolás Maduro el sábado alarmó a la comunidad internacional, y tanto los aliados como los enemigos de Washington y Caracas se pronunciaron.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que Maduro y su esposa Cilia Flores serían trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales tras la operación que describió como “un show televisivo”.

Por su parte, el Gobierno venezolano condenó la “gravísima agresión militar” por parte de Washington y declaró el estado de excepción.

Países como Rusia e Irán, que mantienen vínculos históricos con el gobierno de Maduro, se apresuraron a condenar la operación, pero su alarma también fue compartida por los aliados de Washington, entre ellos Francia y la Unión Europea.

China condenó el ataque y lo catálogo como una amenaza para la paz

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino condenó el ataque como una amenaza para “la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe” y denunció el “comportamiento hegemónico” de Estados Unidos.

El Presidente de Brasil dijo que la captura de Maduro sobrepasa una línea inaceptable

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro “sobrepasan una línea inaceptable”. Pidió a la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, “responder de forma vigorosa”.

Rusia pidió la liberación de Maduro

Rusia llamó a las autoridades estadounidenses a liberar a Maduro, y su esposa, después de que el presidente Donald Trump confirmara la captura de ambos.

“Ante las informaciones confirmadas sobre la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en Estados Unidos, instamos encarecidamente a las autoridades estadounidenses a reconsiderar esa postura y liberar a un presidente que fue legítimamente elegido y su esposa”, señaló el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

El Presidente Gustavo Petro rechazó los ataques “con misiles” en Caracas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó los ataques “con misiles” en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera. Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de “inmediato”.

El presidente saliente de Chile, aseguró que mañana podría ser cualquier otro país

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, manifestó su “enérgica condena” a la intervención estadounidense, en particular “ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y eventualmente continuar operaciones militares hasta imponer una transición política”.

“Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, agregó.

En Cuba aseguró que Estados Unidos no tiene autoridad para sacar de su país al presidente venezolano

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aliado de Caracas, llamó a América Latina a “cerrar filas” ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

“Estados Unidos no tiene autoridad moral ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero (...) sí es responsable ante el mundo” de su “integridad física”, añadió.

La Unión Europea pidió respeto al Derecho Internacional

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió “contención” y respeto al derecho internacional luego de conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El Presidente de España dijo que no reconocerá una intervención que viola el Derecho Internacional

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en X que su país “no reconoció al régimen de Maduro” pero “tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional”.

Esta intervención militar “empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, agregó, y pidió una “transición justa y dialogada”.

El presidente francés aseguró que la transición que se va a realizar debe ser pacífica

Emmanuel Macron, afirmó el sábado que el “pueblo venezolano” solo puede “alegrarse” del fin de la “dictadura Maduro” y reclamó una “transición pacífica”.

“Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha atentado gravemente contra la dignidad de su propio pueblo”, escribió en X.

Aseguró que la transición que se va a realizar debe ser pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano. Agregó que quiere que Edmundo González Urrutia, lidere dicha transición.

El primer ministro británico añadió que el Reino Unido no participó en esta operación

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que todos los países deben “respetar el derecho internacional” y añadió que el Reino Unido no participó en modo alguno en esta operación.