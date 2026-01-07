Persisten los operativos contra el Clan del Golfo en Córdoba en medio de las mesas de diálogo de paz

Montería

El Ejército Nacional continúa ejecutando operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo en varios municipios del departamento de Córdoba.

Así lo ratificó el general Eduardo Arias, comandante de la Brigada 11, quien aseguró que estas acciones militares no se han detenido, incluso mientras representantes de esa organización armada sostienen diálogos de paz con el Gobierno Nacional. Este escenario, de combate en el territorio y negociación, se enmarca en la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro.

Las declaraciones del alto oficial se producen en un contexto donde el Clan del Golfo, considerado uno de los principales desafíos de seguridad del país, tiene planeada una Zona de Ubicación Temporal en el municipio de Tierralta, Córdoba, como parte de los acuerdos que se discutieron con el Gobierno en la mesa de Doha, Qatar.

Estos diálogos incluyen la creación de la mencionada Zona de Ubicación Temporal donde los combatientes se agruparían progresivamente desde marzo. No obstante, el general Arias fue enfático al señalar que, por ahora, no existe ningún cambio en el accionar militar.

“En este momento no hay ningún cese al fuego, no hay ninguna situación y eso es lo que estamos haciendo”, afirmó el comandante.

Ejército a la expectativa de protocolos

Consultado por la prensa, el militar explicó que, si bien Tierralta “ha sido escogido como un municipio para los diálogos”, la Fuerza Pública está a la expectativa de los protocolos que emitirá el Gobierno para el desarrollo de esos procesos.

“Nosotros estaremos atentos a lo que nos indiquen los protocolos y cómo se va a realizar estos eventos”, declaró Arias. Hasta que esas directrices no se establezcan, la orden operacional permanece inalterada.

“Lo importante aquí es la protección a la población civil y nosotros seguiremos actuando contra toda organización al margen de la ley”, añadió, subrayando que la ofensiva continúa no solo contra el Clan del Golfo, sino también contra el ELN y las disidencias de las FARC.

Paralelamente a las operaciones militares y las conversaciones internacionales, autoridades regionales han elevado sus voces para exigir gestos concretos de paz.

Cese a las extorsiones

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, ha reiterado públicamente su exigencia al Clan del Golfo para que cese las extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportistas del departamento, un paso que considera esencial como demostración de voluntad antes de avanzar en compromisos mayores.

Esta preocupación se extiende también al ámbito electoral, donde autoridades locales han manifestado inquietud por el posible impacto de estos complejos procesos de paz y seguridad en las próximas elecciones legislativas de marzo.

Así, el panorama en Córdoba refleja la complejidad de la “Paz Total”: una estrategia que avanza en múltiples frentes de manera simultánea. Mientras los negociadores conversan, los soldados en el terreno mantienen la presión militar y las comunidades, así como sus líderes, esperan señales tangibles que alivien la violencia cotidiana y permitan vislumbrar un escenario estable para los comicios que se avecinan.