Consejo de Comunidades Negras de San José de Uré acusa al alcalde de ese municipio de abuso de poder

Montería

El Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré ha formulado una grave denuncia pública contra el alcalde municipal, Luis José González, por presuntos actos de abuso de poder e intromisión indebida que, a su juicio, vulneran flagrantemente su autonomía organizativa.

Según el pronunciamiento oficial de la organización étnica, el mandatario habría intervenido de manera arbitraria en sus asuntos internos, desconociendo así el carácter autónomo y los derechos colectivos que amparan legalmente a estas comunidades en el país.

Los hechos denunciados alcanzan una gravedad particular al involucrar a otras instituciones locales. El Consejo Comunitario detalla que el alcalde González habría utilizado presuntamente a la Personería Municipal y a la Policía para irrumpir de forma ilegal en su sede física.

Esta acción, según la denuncia, derivó en actos de invasión y en la vandalización del espacio. La organización enfatiza que el lugar afectado no es un inmueble cualquiera, sino un símbolo de organización, resistencia y gobierno propio para el pueblo uresano, por lo que consideran el ataque como un golpe directo a su identidad y estructura de autoridad.

Violación a la autonomía afro

Para la Junta Directiva del Consejo, estos eventos constituyen una violación directa a la legislación étnica vigente y a los principios básicos de respeto institucional que deben regir la relación entre la administración municipal y las autoridades afrodescendientes.

La entidad sostiene que las acciones del alcalde transgreden los marcos legales establecidos para la protección de sus derechos colectivos. Ante esta situación crítica, la organización anunció que ya se encuentra evaluando el inicio de acciones legales y la presentación de denuncias formales ante los organismos de control competentes.

El objetivo declarado es doble: salvaguardar la integridad organizativa del Consejo Comunitario y garantizar que se respeten los derechos de la comunidad afrodescendiente de San José de Uré, forzando el cumplimiento de la normativa que protege su autonomía.

Hasta el momento de cierre de esta información, el alcalde de San José de Uré, Luis José González, no se ha pronunciado públicamente ni ha emitido declaración alguna para responder a los graves señalamientos formulados en su contra por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras.