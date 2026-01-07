Millonarios prepara anuncio importante: esto se sabe

El Mundo Millonarios vive momentos de expectativa, pero también de mucha ilusión, partiendo de lo divulgado por el club en las últimas horas. Cuando parecía que el mercado se cerraría con seis incorporaciones, una más podría llegar y sería sensación para la hinchada.

Todo comenzó sobre las 4:25 de la tarde del pasado martes 6 de enero, cuando el equipo publicó en su cuenta de X un mensaje incógnito, pero que a la vez dejó muchas pistas que se empezaron a relacionar con el regreso de Radamel Falcao García. “The Last Dance“, acompañado de un emoticón de balón y un corazón azul.

Gran parte de la afición estableció que un mensaje con ese interrogante no podría estar vinculado a otro jugador que El Tigre, pues su salida del club fue hace más de seis meses y desde entonces no se ha negado a seguir en la actividad deportiva.

The Last Dance! ⚽️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 6, 2026

El 9 a las 9

Sobre las 5:53 de la mañana de este miércoles 7 de enero llegó un nuevo mensaje de Millonarios en sus redes sociales que completó la ilusión de los hinchas que anhelan un nuevo ciclo de Falcao.

“El 9 a las 9″, fue la publicación, dando por entendido que sobre esa hora (9 de la mañana del miércoles), llegará el anuncio importante al rededor de Falcao y un posible nuevo vínculo con Millonarios.

Sin embargo, hay otro sector de la afición que comenta que Falcao podría estar presente en ese primer partido amistoso del club ante River Plate, equipo en el que vivió momentos de gloria y que lo catapultó a Europa.

El 9 a las 9 ⏱️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026

Mientras tanto, el plantel de Millonarios viajó con el grueso de sus jugadores rumbo a Argentina para continuar con la pretemporada y preparar los partidos amistosos.

Primero enfrentarán a River Plate el domingo 11 de enero en Maldonado, Uruguay, en el marco de la Serie del Río de la Plata. Luego, el martes 13 de enero se medirán ante Independiente de Avellaneda también en suelo uruguayo y cerrará contra Boca Juniors en La Bombonera el miércoles 14 de enero.