River Plate tendrá una baja sensible para su juego amistoso contra Millonarios

Millonarios confirmó sus dos amistosos amistosos de pretemporada previo al inicio de la Liga 2026-I. El equipo bogotano se estará enfrentando a dos gigantes de Argentina y Sudamérica, River Plate y Boca Juniors.

El juego ante River se disputará en Maldonado, Uruguay, el domingo 11 de enero. Dicho compromiso, válido por la Serie Río de La Plata, se disputará a las 7:00PM, hora colombiana.

Entretanto, el duelo ante Boca, que se celebrará el miércoles 14 de enero, será en el mítico estadio La Bombonera de Buenos Aires. Este encuentro se jugará desde las 5:00PM, hora colombiana. Este segundo juego tendrá como toque especial un homenaje a Miguel Ángel Russo, llamada Copa Miguel Ángel Russo.

Millonarios será el punto de partida de ambos equipos en el presente año, tanto para River como para Boca, siendo el primer amistoso de los dos clubes más grandes y tradicionales del fútbol argentino.

Marcelo Gallardo con problemas en el arco

Marcelo Gallardo tendrá que improvisar en el arco para este compromiso amistoso ante Millonarios. Franco Armani sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha, lesión que lo tendrá varias semanas fuera de las canchas.

Jeremías Ledesma, arquero suplente la temporada pasada, dejó el club y se marchó a Rosario Central; mientras que Ezequiel Centurión continúa recuperándose de un fractura en la muñeca izquierda. Así las cosas, el arquero deberá ser un canterano, posiblemente Santiago Beltrán, guardameta de 21 años.

A la fecha, River Plate no ha anunciado ningún refuerzo para este año. En la pretemporada que se lleva a cabo en San Martín de Los Andes, se encuentran presentes Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, disponibles para el juego ante Millonarios en Uruguay.