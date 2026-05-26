Dos presuntos atracadores fueron detenidos por hurto al sur de Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar y aprehender a dos sujetos, quienes supuestamente despojaron de sus pertenencias a dos ciudadanos, en el sur de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El resultado operativo se llevó a cabo en el sector La Batea, del barrio Mandela, donde las patrullas de vigilancia, durante una persecución, lograron capturar a alias ‘Barbín’, de 25 años, y aprehender a un adolescente de 17 años, quienes fueron señalados por las víctimas de haberles robado tres celulares y un reloj inteligente, objetos avaluados en más de cinco millones de pesos.

El capturado y el aprehendido, al parecer, serían los responsables de varios hurtos cometidos en ese sector. Durante el procedimiento fueron recuperados los elementos y entregados a sus propietarios, quienes agradecieron la oportuna reacción policial.

Los elementos incautados y los indiciados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 438 personas por este delito.

“Seguimos fortaleciendo las acciones operativas y de reacción para combatir el hurto y garantizar entornos más seguros para todos los ciudadanos”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.