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26 may 2026 Actualizado 17:09

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Cartagena

Capturado presunto expendedor de drogas en Arjona: ‘Juancho Marihuana’ será judicializado

El sujeto habría intentado evadir a la Policía en el barrio El Limonar

Policía de Bolívar

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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En medio de actividades de patrullaje preventivo, disuasivo y de control adelantadas por uniformados de la Policía Nacional en el municipio de Arjona, Bolívar, fue capturado un hombre conocido con el alias de “Juancho Marihuana”, de 45 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Limonar, exactamente en el sector conocido como “La Manga”, donde los policías observaron a un ciudadano que, al percatarse de la presencia de las autoridades, adoptó una actitud nerviosa y sospechosa.

De inmediato, los uniformados le practicaron un registro personal, hallándole en su poder 55 bolsitas plásticas transparentes que contenían una sustancia vegetal verdosa con características similares a la marihuana.

Tras el hallazgo, los policías le dieron a conocer sus derechos como persona capturada y fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“El compromiso de nuestros uniformados es seguir fortaleciendo los controles y operativos en los municipios del departamento para contrarrestar el tráfico local de estupefacientes y garantizar la tranquilidad de la comunidad”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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