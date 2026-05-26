Clemencia- Bolívar rindió homenaje a las madres del municipio

Con una masiva participación de familias, muestras de afecto, regalos, actividades culturales y espacios de integración, la Alcaldía Municipal de Clemencia celebró el Mes de las Madres y las Mujeres, una jornada dedicada a reconocer el invaluable aporte que realizan las madres al fortalecimiento de los hogares, la formación de valores y la construcción de una sociedad más unida y solidaria.

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La celebración, realizada en la plaza principal del municipio y extendida a los corregimientos de Piñique y Las Caras, estuvo llena de alegría, música, concursos, rifas, bingos y momentos de convivencia que permitieron exaltar a quienes representan una de las mayores fortalezas de la comunidad clemenciera.

Durante el evento, el alcalde Miguel Samir Barrios destacó que las madres son protagonistas esenciales del desarrollo social del municipio, pues con su amor, esfuerzo y dedicación contribuyen diariamente a la formación de ciudadanos comprometidos y al bienestar de las familias.

“Las madres son el corazón de nuestros hogares y la base sobre la que se construye una comunidad fuerte y con valores. Su capacidad de entrega, sacrificio y liderazgo inspira a las nuevas generaciones y fortalece el tejido social de nuestro municipio. Hoy queremos agradecerles y reconocer todo lo que hacen por sus hijos, sus familias y por Clemencia”, expresó el mandatario.

Por su parte, la gestora social Amalfi Coneo resaltó que la celebración fue concebida como un espacio para dignificar y valorar el papel de las mujeres que, desde distintos escenarios, impulsan el crecimiento de sus comunidades.

“Nuestras madres son ejemplo de amor incondicional, perseverancia y resiliencia. Son quienes acompañan, orientan, educan y sostienen a sus familias incluso en los momentos más difíciles. Esta celebración es una muestra del cariño y el respeto que sentimos por cada una de ellas, porque reconocemos que su labor es fundamental para el presente y el futuro de Clemencia”, afirmó.

Las actividades también llegaron a los corregimientos de Las Caras y Piñique, donde cientos de mujeres participaron en jornadas de integración comunitaria, presentaciones culturales, dinámicas recreativas y bingos que permitieron compartir en familia y fortalecer los lazos entre vecinos.

Más allá de la celebración, la Administración Municipal destacó que el homenaje busca reconocer el papel transformador que desempeñan las madres en la sociedad. Su liderazgo en los hogares, su participación en procesos comunitarios, su contribución a la educación de sus hijos y su compromiso permanente con el bienestar colectivo las convierten en agentes fundamentales para el desarrollo del municipio.

Con esta programación especial, la Alcaldía de Clemencia reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que promuevan el bienestar de las mujeres, fortalezcan la inclusión social y reconozcan el aporte invaluable de las madres, cuyo amor, dedicación y esfuerzo continúan siendo el motor que impulsa el progreso de las familias y de toda la comunidad clemenciera.