Campesinos protestaron en Málaga por proyecto sobre delimitación del páramo del Almorzadero

Bucaramanga

Campesinos del municipio de Málaga realizaron una protesta en rechazo a un proyecto de acuerdo presentado por el Ejecutivo municipal, relacionado con la delimitación del páramo del Almorzadero, al considerar que podría afectar este ecosistema y a las comunidades rurales de la región.

Durante la sesión del Concejo Municipal se explicó que el proyecto surgió debido a que una disposición contemplada en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), basada en la Ley 152, ya no tiene vigencia ni fundamento jurídico, razón por la cual la Administración presentó la iniciativa.

“El proyecto de acuerdo que presenta el Ejecutivo elimina el artículo primero, que era el que hablaba de la delimitación del páramo del Almorzadero. Ese artículo efectivamente se eliminó, pero hubo un error de comunicación que llevó a pensar que no se había hecho nada”, explicó Mauricio Parra, concejal de Málaga.

Según se indicó Parra, muchos de los manifestantes desconocían que dicho artículo ya había sido eliminado, lo que generó inconformidad y confusión entre los campesinos que participaron en la protesta.

Tras el diálogo entre las partes, inicialmente no se logró un acuerdo. Sin embargo, posteriormente la Administración Municipal informó que ya cuenta con conceptos técnicos de la JAFAS y del Ministerio de Ambiente, lo que llevó a la decisión de archivar el proyecto de acuerdo.

“Se tomó la decisión de archivar el proyecto y en el mes de febrero el Ejecutivo lo presentará nuevamente al Concejo Municipal, ya con los conceptos técnicos tanto de la JAFAS como del Ministerio de Ambiente”, señaló el concejal.

Finalmente, se informó que a la protesta asistieron aproximadamente entre 50 y 100 campesinos, quienes se concentraron en inmediaciones del Concejo Municipal.