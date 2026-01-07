Instalan Puesto de Mando Unificado para acompañar jornada de movilizaciones en Barrancabermeja

Bucaramanga

La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar y monitorear en tiempo real la jornada de movilizaciones prevista para hoy miércoles 7 de enero, en inmediaciones del Parque Camilo Torres, a partir de las 4:00 de la tarde.

El PMU funciona de manera articulada con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el Ministerio Público y los organismos de socorro con Jurisdicción en el distrito especial, con el propósito de garantizar el desarrollo seguro, ordenado y pacífico de la concentración ciudadana.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, hizo un llamado a los asistentes a participar de forma respetuosa y dentro del marco de la ley, asegurando que desde la institucionalidad se brindarán todas las garantías.

“Hemos instalado el Puesto de Mando Unificado en conjunto con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, el Ministerio Público y los organismos de socorro, con ocasión de esta jornada de movilizaciones. Desde la institucionalidad brindaremos absolutamente todas las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta”, señaló el Ramírez.

Para el acompañamiento de la actividad se dispuso personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional, gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad y agentes de la Inspección de Tránsito y Transporte, con capacidad de respuesta según la dinámica de asistencia.

Así mismo, las autoridades recomendaron a los ciudadanos que se movilizan por este eje vial tomar vías alternas, con el fin de evitar congestiones. Finalmente, se invitó a la comunidad a informar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el orden público y la sana convivencia.