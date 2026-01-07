Policía Nacional abrió convocatorias para auxiliares y profesionales en Santander

Bucaramanga

La Policía Nacional informó que se encuentran abiertas las convocatorias para auxiliar de policía y profesionales oficiales en el departamento de Santander, con el objetivo de vincular nuevos integrantes a la institución durante el primer semestre del 2026.

La subteniente Johana Forero, jefe del Grupo de Incorporación de la Policía de Santander, señaló que el primer contingente de auxiliares de policía ingresará el próximo 20 de febrero, y que el proceso de convocatoria se viene adelantando desde diciembre del año anterior.

Requisitos para la convocatoria

Auxiliar de policía

Tener entre 18 y 23 años con 364 días .

. Ser colombiano de nacimiento .

. No tener investigaciones vigentes ni comparendos activos .

ni . Presentar certificado del último año cursado o diploma y acta de grado de bachiller.

del último año cursado o y de bachiller. Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150 % en tamaño oficio.

de identidad ampliada al 150 % en tamaño oficio. Fotocopia de la cédula de los padres y registro civil.

Fotografía fondo azul tamaño 3x4.

Profesionales oficiales

Tener mínimo 25 años con carrera profesional.

con carrera profesional. Hasta 28 años con 364 días si cuenta con posgrado (especialización o maestría).

si cuenta con posgrado (especialización o maestría). Todas las carreras profesionales están habilitadas.

están habilitadas. Promedio académico mínimo de 3.8 .

mínimo de . Ser colombiano de nacimiento.

de nacimiento. No tener investigaciones ni comparendos vigentes.

La institución indicó que, a partir de este año, los auxiliares de policía recibirán una bonificación equivalente a un salario mínimo, y que el tiempo de servicio será reconocido como experiencia laboral. Además, el proceso de incorporación es totalmente gratuito, y los aspirantes solo deberán asumir el costo de las copias de los documentos requeridos.

Las personas interesadas pueden acercarse de domingo a domingo a la sede del Grupo de Incorporación en Bucaramanga o comunicarse a los números 310 610 43 84 y 320 810 87 12, donde recibirán información y orientación sobre el proceso. La preinscripción para profesionales oficiales estará abierta hasta el 31 de enero.