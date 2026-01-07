Deportivo Cali anuncia el regreso de un referente para la temporada 2026 de la Liga Colombiana

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano continúa moviéndose. Este miércoles 7 de enero, el Deportivo Cali anunció el que será su séptimo refuerzo para la temporada 2026. Se trata de un viejo conocido de la institución verdiblanca.

Deportivo Cali anuncia el regreso de un referente

Daniel Giraldo afrontará su tercera etapa de la institución que lo lanzó al profesionalismo. A través de un comunicado divulgado en redes sociales, el Cali oficializó el acuerdo con el experimentado mediocampista.

“El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Daniel Giraldo, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes”, detalló.

Y complementó al respecto: “En caso de que dichos procesos se desarrollen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali, dentro del proceso deportivo liderado por el profesor Alberto Gamero”.

Giraldo inició su carrera futbolística en las divisiones menores del Deportivo Cali y allí fue en donde se produjo su debut. Allí permaneció hasta mediados del 2014, cuando logró dar el salto al fútbol del exterior.

Regresó para la temporada 2016 y allí estuvo por tres años, hasta que su contrato finalizó. A partir de allí empezó su recorrido por clubes nacionales como Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, Millonarios y Junior de Barranquilla.

El año pasado actuó en el Juventude de Brasil, club con el que disputó 25 partidos, repartidos en 1.490 minutos de juego. Ahora regresa al fútbol colombiano para unirse al proyecto liderado por Alberto Gamero.

