Ajuste en tarifas del servicio de taxi y bus genera reacciones entre los armenios

Armenia

En el caso del servicio de bus urbano, el ajuste fija la tarifa en $3.200 para los días hábiles, de lunes a sábado, y en $3.300 para los domingos y festivos, lo que representa un incremento de 300 pesos. Por su parte, la carrera mínima de taxi quedó establecida en $6.600.

Al respecto, el secretario de Tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño, explicó que la administración municipal expidió los actos administrativos correspondientes luego de realizar los estudios económicos de la canasta de costos del transporte, los cuales sustentan el ajuste tarifario en la ciudad.

Ante esta situación, Caracol Radio Armenia salió a las calles de la capital quindiana para conocer la opinión de los usuarios frente al aumento en el valor del pasaje del transporte público, una medida que impacta de manera directa la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y comerciantes.

Muchos ciudadanos señalaron que con el aumento del salario mínimo también se incrementó el pasaje del transporte público, razón por la cual no están de acuerdo con la medida. Uno de los usuarios, quien utiliza habitualmente el transporte público, aseguró que el alza le parece excesiva, especialmente porque considera que el servicio es deficiente, presenta constantes retrasos y que varios buses urbanos no se encuentran en las mejores condiciones.

Asimismo, otro ciudadano recordó la promesa del presidente Gustavo Petro, según la cual el aumento del salario mínimo no afectaría a los estratos más bajos. En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional a recapacitar, teniendo en cuenta que en Armenia el pasaje subió 300 pesos, un incremento que impacta directamente a quienes deben utilizar el servicio hasta cuatro veces al día y que, en muchos casos, no cuentan con los recursos suficientes para asumir este gasto adicional.

Por otro lado, también hubo opiniones divididas. Un ciudadano afirmó que, frente al incremento del salario mínimo para 2026, estimado en un 23 %, el ajuste en las tarifas del transporte público resulta comprensible y se encuentra acorde con el nuevo aumento, siempre y cuando no se presenten nuevos incrementos, ya que de lo contrario sería una medida exagerada.

El tema sigue generando debate entre la comunidad, algunos manifestaron su inconformidad al considerar que el aumento afecta el bolsillo y el costo de vida de las personas, mientras que otros señalaron que el alza era previsible por el incremento del nuevo salario mínimo 2026.