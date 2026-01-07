El conmovedor testimonio de un político venezolano sobre la vida después de la cárcel

Juan Carlos Urbina fue concejal del municipio de Bolívar de San Antonio, Táchira, Venezuela. En el año 2024 su vida cambió después de las elecciones en el vecino país, porque fue detenido, se convirtió en un preso político.

Según su relato estuvo en varias cárceles hasta que fue trasladado a Caracas y allí permaneció en el centro penitenciario Tocorón.

“Habíamos allí 1.100 personas que en realidad esos custodios no sabían ni que hacer con nosotros porque eran menos custodios que la población. Allí había hacinamiento, nos tenían amordazados”.

Durante 7 meses Juan Carlos soportó, no sabe cómo, las torturas físicas y psicológicas.

“Las torturas físicas ya fueron un poco leves después, pero al principio sí eran fuertes. Muchos de esos niños, algunos salieron con traumas en la cabeza, otros con el hombro dislocado, otros con problemas en las costillas porque les dieron muy duro, en el caso mío fue problemas en la cintura y en la columna porque me dieron tan duro. Recordar esos momentos es duro y cruel. Ver a esos niños a las 4 o 5 de la mañana levantarse y querer atacar contra su propia integridad”.

Aunque recuperó su libertad, sigue siendo perseguido, según le contó a Caracol Radio, porque ahora debe llevar con él la boleta de salida para que no se detengan de nuevo, porque aún está en el sistema.

“Siempre estoy con mi cédula venezolana y con la orden de excarcelación que prácticamente viene siendo como mi segunda cédula, en donde para que me radeen, pues tengo que mostrar lamentablemente las dos cédulas, porque este gobierno dictatorial prácticamente nos pusieron a nosotros como presos políticos dos cédulas, en donde tenemos que transitar de esa manera y estar allí de esa forma, porque este gobierno lo único que hace es eso, reprimir a los que de verdad tenemos una voz para este pueblo”.

Pese a todo lo que vivió aún tiene la esperanza de un cambio real para Venezuela y asegura que la transición política se dará con la ayuda de Estados Unidos y que los detenidos serán liberados y los venezolanos regresarán a su país.