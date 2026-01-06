Fiscalía imputa tentativa de feminicidio agravado por ataque a mujeres trans en estación de Policía

Medellín, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Luis Felipe Bedoya Hurtado y Saúl Enrique Villanueva Wanderliner por su presunta responsabilidad en el ataque con aceite caliente a dos mujeres trans dentro de la estación de Policía del corregimiento Altavista, en el suroccidente de Medellín.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron en la mañana del 2 de enero, cuando las víctimas dormían en una celda. Según la investigación de la policía judicial, una de las mujeres despertó al sentir quemaduras en sus pies y notar fuego en la colchoneta.

Al pedir auxilio, ambas habrían sido amenazadas de muerte por su identidad de género, atacadas con aceite caliente y posteriormente incendiadas.

Como resultado de la agresión, las víctimas presentaron quemaduras en distintas partes del cuerpo. Una de ellas recibió una incapacidad médico legal de 20 días, mientras continúan los seguimientos médicos y psicológicos.

¿Cuáles fueron los cargos?

Un fiscal de la Seccional Medellín imputó a los presuntos responsables el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado por los procesados. Por decisión de un juez de control de garantías, se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía precisó que los dos hombres ya se encontraban privados de la libertad por otros procesos judiciales que cursan en su contra, mientras avanza la investigación por este ataque, que es analizado bajo el enfoque de violencia basada en prejuicio contra personas de la comunidad LGBTIQ+.