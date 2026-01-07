Histórico estadio del fútbol colombiano quedó inhabilitado para 2026

La Dimayor dio a conocer este miércoles 7 de enero, de manera oficial, que el estadio Alberto Grisales de Rionegro no estará disponible para que Águilas Doradas oficie en condición de local durante el 2026. El ente asegura que la decisión por parte de los administradores del escenario, fue tomada posterior al sorteo y la elaboración del calendario, lo que afecta la planeación del campeonato.

Dimayor recalcó que las afectaciones presentadas en 2025 en el estadio, con el cierre de la tribuna occidental (por daños en la infraestructura que comprometía la seguridad), perjudicó de manera operativa y de forma económica el desarrollo del torneo, así como hubo afectación en cuanto a taquilla para el cuadro antioqueño.

“La Dimayor reitera que las decisiones relacionadas con los escenarios deportivos deben adoptarse con planeación, oportunidad y coordinación institucional, garantizando seguridad jurídica y estabilidad para el fútbol profesional colombiano y sus clubes afiliados”, precisó Dimayor haciendo énfasis en las afectaciones que trae consigo la falta de planeación, a pesar de que les comunicaron sobre esta intervención a finales de diciembre.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 manifiesta su seria preocupación frente a la comunicación recibida el 30 de diciembre, mediante la cual la Administración Municipal de Rionegro informó la no… pic.twitter.com/25oIR9B2Tp — DIMAYOR (@Dimayor) January 7, 2026

Ahora bien, el estadio Alberto Grisales será sometido a una “repotenciación” y modernización, partiendo de la intención de que el escenario cumpla con las normativas de seguridad y sismoresistencia para proteger a los deportistas y asistentes. La capacidad será de 40.000 espectadores.

¿En qué estadios podría jugar Águilas Doradas?

Además de la conformación de la plantilla, Águilas deberá solucionar en los próximos días la situación de su localía para 2026. El equipo consideran cuatro alternativas, todas en suelo antioqueño, pues no pretenden que haya un traslado a otra ciudad.

Una de las opciones es la del Estadio Cincuentenario, escenario que está en inmediaciones de la Universidad de Antioquia y el Parque Norte. El estadio está siendo remodelado por estos días y podría ser habilitado para fútbol profesional, pues ahí se han disputado torneos de fútbol aficionado y rugby.

Otra de las posibilidades tangibles que se maneja es la del estadio Metropolitano Ditaires de Itagüí, donde ya ha jugado Águilas algunos partidos y que está a disposición del fútbol profesional, pues ahí juegan Leones. El Polideportivo Sur de Envigado, y el Estadio Carlos Alberto Bernal, del municipio de La Ceja, Antioquia, también hacen parte de los candidatos.