Deportes Tolima estaría cerca de cerrar la contratación por una perla del fútbol colombiano

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano continúa siendo protagonista en la pretemporada de los equipos. Uno de los clubes que está pensando en reforzar su plantel es Deportes Tolima, teniendo en cuenta que quiere volver a ser protagonista en la Liga Colombia y tendrá competencia internacional en este 2026.

Por esta razón, el club estaría pensando en traer un mediocampista de gran nivel para que le aporte al equipo tolimense en sus objetivos deportivos. Al parecer, la dirigencia del Pijao, estaría en negociaciones por el jugador Élan Ricardo, quien salió de Internacional de Bogotá rumbo al fútbol turco a principios del 2025.

Según lo informado por el periodista Julián Capera, Deportes Tolima estaría en negociaciones avanzadas con Besiktas por el préstamo del volante barranquillero, que inicialmente sería por un periodo de seis meses. El futbolista ya estaría en la ciudad de Ibagué esperando que el cuadro turco de la aceptación.

🚨 Deportes Tolima tiene diálogos avanzandos con Besiktas 🇹🇷 para la cesión por seis meses -inicialmente- del mediocampista Elan Ricardo.



El jugador está en Ibagué, como dijo @JuanDAlvisB, esperando la aceptación de condiciones de parte del equipo turco. pic.twitter.com/8hKpghcUck — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 7, 2026

¿Cómo ha sido la carrera de Élan Ricardo?

El mediocampista de 21 años hace parte de la cantera de Equidad, actualmente Internacional de Bogotá, hizo parte del plantel profesional durante el 2023 y estuvo hasta inicios del 2025, periodo en el que jugó 49 partidos en los cuales anotó 9 goles y aportó 3 asistencias. Por lo que sería un buen fichaje para el Tolima, teniendo en cuenta que ya tiene experiencia en el fútbol colombiano.

Luego de esto fue contratado por el Beskitas, pero casi inmediatamente fue cedido a Athletico Paranaense en el balompié brasileño, equipo en el que jugó solo en dos partidos, sumando en total solo 46 minutos, esto por juegos correspondientes a la Copa de Brasil.

Si esta contratación llega a ser oficializada por el equipo tolimense, esta sería su quinto fichaje para la temporada del 2026, sumándose a las de Edwar López, Jan Angulo, Kelvin Flórez y Luis Fernando ‘Chino’ Sandoval.