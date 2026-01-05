Obras por lluvias en Medellín avanzan 65 % tras invertir más de $38.300 millones

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín informó que las obras de estabilización en los puntos afectados por la primera temporada de lluvias de 2025 registran un avance del 65 %, como parte de la atención de la Urgencia Manifiesta declarada para mitigar riesgos y restablecer la infraestructura vial.

Según el balance oficial, a la fecha se han intervenido 33.816 metros cuadrados en sectores priorizados de la ciudad, donde las precipitaciones generaron afectaciones en vías, taludes y otros componentes de la infraestructura urbana y rural.

Intervenciones en zonas priorizadas por emergencia

Las lluvias provocaron movimientos en masa y avenidas torrenciales que obligaron a ejecutar obras para garantizar el flujo adecuado de los cauces, prevenir procesos de erosión y reducir el deterioro de los taludes, con el fin de restablecer condiciones de movilidad vehicular segura.

De acuerdo con la administración distrital, las labores se concentran en puntos declarados en emergencia durante el primer semestre del año, bajo el marco de la Urgencia Manifiesta.

Obras de estabilización y mitigación del riesgo

Entre las principales actividades ejecutadas se encuentran la construcción de muros de contención, la instalación de anclajes activos y pasivos, el perfilamiento de laderas con bermas y terrazas, y la ejecución de obras hidráulicas como canales de desagüe y cunetas.

Estas intervenciones avanzan en tres puntos que están próximos a finalizar: la vereda Santa Rita, en el corregimiento San Antonio de Prado; el sector de Los Balsos, en el corregimiento Santa Elena; y el Parque Biblioteca San Cristóbal.

Nuevos frentes de obra e inversión ejecutada

El contrato de urgencias manifiestas contempla además el inicio de tres nuevos frentes de obra en Villatina y en el corregimiento Altavista, específicamente en las veredas Manzanillo y El Jardín.

La inversión total destinada para estas acciones supera los $38.300 millones, recursos orientados a restablecer la infraestructura afectada y reducir los riesgos para las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los puntos intervenidos.