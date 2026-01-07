Cartagena se sumó a manifestación nacional en apoyo al presidente Gustavo Petro

En Cartagena sindicatos, comunidades afro y centrales obreras lideraron una manifestación que partió desde el icónico monumento a la India Catalina hasta la Plaza de la Paz.

Desde las 3:30 de la tarde los asistentes al evento se concentraron en este punto del centro histórico, mostrando su aprobación a la postura del mandatario Gustavo Petro, tras los bombardeos en territorio que derivaron en la captura de Nicolás Maduro.

Marcha en Cartagena este miércoles en apoyo al presidente Petro

Líderes sociales y dirigentes afines a la izquierda, defendieron la soberanía de los países y se mostraron en contra de la acción armada que encabezó el presidente norteamericano Donald Trump, el pasado 3 de enero en el vecino país.

Por su parte, miembros de la Policía Nacional debieron intervenir toda vez que los manifestantes intentaron retrasar el tránsito de los vehículos de Transcaribe que circulaban, curiosamente, por la Av. Venezuela.

En términos generales la jornada que contó con unas mil personas se cumplió en forma pacífica.