Misión Internacional de la COPPPAL destacó la transparencia de las elecciones en Colombia

En el marco del proceso electoral presidencial celebrado el pasado 31 de mayo de 2026, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Cristian Quiroz, sostuvo un encuentro con representantes de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), organización que desplegó una Misión de Observación Electoral Internacional integrada por 80 observadores provenientes de distintos países de la región.

La COPPPAL, que agrupa a 74 partidos políticos de 33 países de América Latina y el Caribe, realizó seguimiento al desarrollo de la jornada electoral a través de su Observatorio Electoral y de su Misión de Observación Internacional. Como parte de su agenda institucional, sus delegados se reunieron con el presidente del CNE, así como con autoridades electorales, representantes de organizaciones políticas, medios de comunicación y actores de la sociedad civil.

Durante el encuentro, el magistrado Cristian Quiroz expuso las principales acciones adelantadas por el Consejo Nacional Electoral para garantizar la transparencia, legalidad y legitimidad del proceso, así como los mecanismos de vigilancia y control implementados para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Tras concluir su misión de observación, la COPPPAL destacó el desarrollo ordenado y transparente de la jornada electoral, resaltando el compromiso democrático del pueblo colombiano, que acudió masivamente a las urnas para ejercer su derecho al voto de manera libre, pacífica y responsable.

La organización internacional también reconoció el trabajo realizado por las autoridades electorales colombianas, entre ellas el Consejo Nacional Electoral, así como la labor de las entidades encargadas de la seguridad, logística y organización de los comicios, cuyo desempeño contribuyó al adecuado desarrollo de la jornada.

En su declaración oficial, la COPPPAL reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia electoral y la cooperación entre los pueblos de América Latina y el Caribe, destacando a Colombia como una nación con una sólida tradición democrática y una ciudadanía comprometida con la participación política.

Este reconocimiento internacional ratifica el esfuerzo institucional liderado por el Consejo Nacional Electoral para garantizar unas elecciones con plenas garantías para los actores políticos, observadores y ciudadanos, fortaleciendo así la confianza en el sistema democrático colombiano.