“No vemos a la policía”: vecinos del barrio Los Calamares reclaman más patrullajes

Vecinos del barrio Los Calamares llamaron la atención del gobierno distrital, tras los frecuentes atracos y hechos de violencia que se han presentado en la zona durante los últimos días.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En diálogo con Caracol Radio Juan José Jiménez, presidente de la JAC, manifestó que los patrullajes policiales no están siendo lo suficientemente efectivos para frenar el accionar de la delincuencia.

Aseguró que hace poco hubo un ataque sicarial con dos víctimas fatales y un lesionado, pero además, hurtos a cualquier hora del día, consumo y venta de estupefacientes.

El dirigente comunal también reconoció la voluntad del alcalde Dumek Turbay, y pidió un consejo de seguridad para lograr algunas acciones administrativas como CAI Móviles, alarmas comunitarias, instalación de cámaras y recorridos más constantes del organismo policial.