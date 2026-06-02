Javier Julio Bejarano renuncia al Concejo Distrital de Cartagena

La renuncia irrevocable de Javier Julio Bejarano al Concejo Distrital de Cartagena ha generado un profundo remezón en el escenario político de la capital bolivarense. El anuncio formal, que se produjo en la plenaria de la segunda sesión ordinaria, pone fin a una etapa en la que el dirigente se consolidó como el opositor más visible y crítico de la gestión pública actual, protagonizando debates de control político de alto impacto ciudadano.

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A través de su mensaje de despedida, Bejarano agradeció el respaldo de los miles de cartageneros que lo acompañaron en sus dos periodos en el cabildo y aseguró que su compromiso con las causas sociales y la defensa de los intereses colectivos del departamento se mantiene intacto.

Lejos de interpretarse como un retiro, tanto aliados como contradictores coinciden en que este movimiento estratégico responde al inicio anticipado de su campaña para las elecciones regionales, buscando evitar futuras inhabilidades legales.

El ambiente político se encuentra expectante ante el hermetismo del hoy exconcejal, quien se ha limitado a señalar que vendrán nuevos retos en su carrera pública. Mientras se define el rumbo definitivo del Pacto Histórico en la región, la pregunta que hoy divide a los analistas, dirigentes y ciudadanos en las calles es si Bejarano centrará sus esfuerzos en la disputa por la Alcaldía de Cartagena o si dará el salto definitivo para buscar el liderazgo de la Gobernación de Bolívar.