Marcha en Cartagena este miércoles en apoyo al presidente Petro

Tras la captura de Nicolás Maduro y la creciente tensión diplomática con el gobierno de Donald Trump, el presidente Gustavo Petro convocó a una movilización nacional en “defensa de la soberanía”.

A través de sus redes sociales, el mandatario instó a los ciudadanos a izar la bandera de Colombia y a concentrarse masivamente este miércoles 7 de enero, a las 4:00 p. m., en todas las plazas públicas del país para rechazar lo que califica como intervencionismo extranjero y descalificaciones hacia su mandato.

En Cartagena, la convocatoria liderada por la CUT y el Pacto Histórico de Bolívar iniciará a las 3:30 p. m. con una concentración en el monumento a la India Catalina. A las 4:00 p. m., los manifestantes marcharán por toda la Avenida Venezuela hasta llegar a la Plaza de la Paz, en el Centro Histórico.

Los organizadores enfatizaron que se trata de una movilización pacífica y simbólica para respaldar la democracia ante los recientes ataques y señalamientos provenientes de la administración estadounidense.

Una vez la marcha llegue a la Plaza de la Paz, se instalarán sistemas de amplificación para seguir la transmisión en directo del discurso que el presidente Petro ofrecerá desde la Plaza de Bolívar en Bogotá.

Según Hernando Samudio, ejecutivo de la CUT Bolívar, el objetivo es replicar el mensaje del mandatario en la ciudad y demostrar unidad popular frente a la situación política que atraviesa el continente, asegurando que la soberanía nacional es el eje central de esta jornada de movilización.