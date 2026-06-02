Social Media Team celebró siete años demostrando que emprender en Cartagena sí es posible

Social Media Team celebró sus siete años de trayectoria con un emotivo encuentro en Cartagena, acompañada por familiares, aliados estratégicos, clientes y colaboradores que han sido parte fundamental de su crecimiento.

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La celebración fue mucho más que un aniversario empresarial. Fue el reconocimiento a la valentía, la disciplina y la visión de Ángela González y Karina Patiño, dos mujeres que apostaron por crear empresa desde Cartagena, demostrando que el talento local tiene la capacidad de competir, innovar y transformar industrias.

Durante estos siete años, Social Media Team logró posicionar la presencia digital de más de 300 marcas en Cartagena, Colombia y otros países, además de generar más de 20 empleos directos para jóvenes talentos de la ciudad, aportando al fortalecimiento del ecosistema creativo y digital de la región.

El evento reunió a quienes han acompañado este camino desde sus inicios: familiares que respaldaron el sueño emprendedor, aliados estratégicos que confiaron en su propuesta de valor, clientes que crecieron junto a la agencia y un equipo de trabajo comprometido con la excelencia.

La historia de Social Media Team se convirtió en un ejemplo de cómo hacer empresa en Cartagena sigue siendo una apuesta posible cuando se combina talento, perseverancia e innovación. Su crecimiento no solo refleja el éxito de una organización, sino también el potencial de una ciudad que cada vez aporta más liderazgo, creatividad y emprendimiento al país.

La celebración sirvió para agradecer el respaldo recibido durante estos años y para reafirmar el compromiso de seguir impulsando el talento cartagenero, creando oportunidades y llevando el nombre de Cartagena a nuevos escenarios a través de la comunicación y el marketing digital.

Siete años después de su fundación, Social Media Team ratificó que las mujeres cartageneras no solo sueñan con transformar realidades: también construyen empresas sostenibles, generan empleo y dejan huella en el desarrollo económico y creativo de la ciudad.