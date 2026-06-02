Se posesiona rector de Unicartagena para el periodo 2026 - 2030

La fecha de la posesión que está establecida en los estatutos de la Universidad se llevará a cabo en el Paraninfo Rafael Núñez en el claustro San Agustín, sede centro a partir de las 9 a.m.

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En la consulta realizada a los tres estamentos universitarios los días 16, 17 y 18 de abril Malkun Castillejo resultó como único elegible ante el Concejo Superior al obtener el 90.35% de la votación. Posteriormente, fue designado por unanimidad por el máximo órgano de gobierno universitario, quien otorgó la designación como un voto de confianza a la gestión que viene haciendo el rector.

El Rector es historiador egresado de la Universidad de Cartagena, magister en Historia y doctor en Ciencias Políticas; ha trabajado en la institución como docente asociado de tiempo completo de pregrado, Jefe de Departamento de Postgrado de la Facultad de Ciencias Humanas (2010 a 2018), Vicerrector de Extensión y Proyección Social (2018 a 2021), así mismo ha ostentado el rol de rector delegado y rector encargado en varias ocasiones, y rector para el periodo 2022 - 2026.

Durante su primera administración, la institución alcanzó avances importantes como su posicionamiento internacional con más de 260 convenios en 25 países de Europa, Asia y América; la certificación ISO 21001, que convirtió a la Universidad de Cartagena en la primera del Caribe colombiano en obtenerla; y la modernización de su infraestructura con 19 obras en los campus de Cartagena y centros tutoriales. También se fortalecieron la investigación, los programas de maestría y doctorado.

Para este nuevo periodo, el Rector propone una agenda centrada en mejorar la calidad académica, ampliar la regionalización y llevar más oportunidades educativas a territorios donde el acceso a la educación superior aún es limitado. Entre sus propuestas también se destacan el fortalecimiento de los semilleros de investigación, la optimización de laboratorios y equipos científicos, y la ampliación de cupos, apoyos académicos, psicosociales y socioeconómicos para nuestra comunidad académica.

Además, su plan contempla consolidar rutas de salud mental, fortalecer la editorial universitaria y promover programas de educación continua que acerquen aún más el conocimiento a la sociedad y la educación inclusiva.

El acto de posesión será abierto al público. La Universidad de Cartagena invita a docentes, estudiantes, administrativos, medios de comunicación y ciudadanía en general a participar de este espacio que marca el inicio de un nuevo ciclo en el alma mater y su apuesta por seguir creciendo y aportando al desarrollo del Caribe colombiano.