Capturado en flagrancia hombre que hurtó $470 millones a turista norteamericano en San Javier

Medellín, Antioquia

En un operativo realizado en el sector del cementerio de San Javier, occidente de Medellín, la Policía Nacional en coordinación con la Administración Distrital capturó en flagrancia a un hombre de 25 años señalado de hurtar objetos de alto valor a un turista extranjero.

El hecho se presentó cuando el sospechoso intimidaba a la víctima, un ciudadano norteamericano, utilizando un revólver de fogueo. Tras una rápida persecución, uniformados lograron interceptarlo y recuperar los elementos robados.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa explicó “La reacción inmediata de nuestras patrullas de la vigilancia permitió interceptarlo cuando intentaba escapar en una motocicleta, logrando reducirlo en el sector de las Américas”

Las autoridades confirmaron que entre lo incautado se encontraban joyas y accesorios de lujo: una cadena de lazo en oro blanco con diamantes, una cadena de eslabones con dije, una pulsera y un reloj. El valor de estos objetos supera los 120 mil dólares, equivalentes a aproximadamente $470 millones de pesos.

Los elementos recuperados fueron entregados oficialmente a la víctima mediante acta de restitución, garantizando el restablecimiento de sus derechos. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de hurto calificado y agravado.