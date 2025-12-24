Una mujer es condenada a 33 años de cárcel por el crimen de un turista ecuatoriano en Medellín

Medellín

Una mujer de nacionalidad venezolana identificada como Nathalia Carolina Vargas Salcedo fue sentenciada por un juez de conocimiento a 33 años y cuatro meses de cárcel por el delito de homicidio agravado. La mujer fue hallada culpable de participar en el crimen de un turista en el año 2024 en Medellín.

Según la fiscalía, Nathalia Carolina Vargas Salcedo, mediante una red social, pactó un encuentro con la víctima, un hombre de 37 años de nacionalidad ecuatoriana que estaba de visita en la capital antioqueña. El encuentro se realizó en un establecimiento comercial en el sector de la 70.

El ente investigador manifestó que entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de diciembre de 2024, la sentenciada junto a otra pareja consumieron licor en el lugar y luego se fueron los cuatro para un hotel, donde fue hallada la víctima sin vida, con golpes en su cuerpo y con signos de estrangulamiento.

Al turista ecuatoriano le robaron varias tarjetas de crédito con las que los ladrones realizaron compras por valor de 12 millones de pesos. Por ese hecho, la mujer ya había sido sentenciada a 22 meses de cárcel luego de un preacuerdo con la fiscalía luego de su captura el 2 de enero de 2025 en el barrio Aranjuez de Medellín.

Es de anotar que la condena de 33 años es de primera instancia, por lo que procede el recurso de apelación.