Activan plan de contingencia para suministro de agua por aumento del turismo en Barichara, Santander

Bucaramanga, Santander

Las autoridades del municipio de Barichara confirmaron que la represa del Común, que además abastece a Cabrera y Villanueva, se encuentra actualmente en su máxima capacidad de almacenamiento, lo que permite responder a la demanda. Sin embargo, advirtieron que el consumo de agua, incrementado por la alta afluencia de turistas durante la temporada vacacional, ha superado la capacidad de tratamiento de la planta de agua potable del municipio.

“En este momento la planta está tratando, para garantizar la calidad del agua, entre 16 y 18 litros por segundo, mientras que el consumo alcanza cerca de 28 litros por segundo. Por esta razón solicitamos apoyo a la Gestión del Riesgo departamental con carrotanques, ya que al bajar la presión del servicio hemos tenido que llevar agua a distintos sectores del municipio con el apoyo de los bomberos voluntarios de Barichara y la Defensa Civil”, explicó Milton Chaparro, alcalde del municipio.

El mandatario local señaló que el racionamiento en Barichara es una medida permanente durante todo el año, debido a la necesidad de optimizar la planta de tratamiento. En ese sentido, indicó que ya se encuentra radicado ante el Ministerio de la Igualdad un proyecto para ampliar la capacidad de la planta hasta 60 litros por segundo.

De cara al Puente de Reyes, la Alcaldía afirmó que se cuenta con un plan de acción para garantizar el suministro de agua tanto a residentes como a visitantes. Además, explicó que el sector hotelero dispone de tanques de almacenamiento y reservas de agua, lo que permite atender la demanda turística.

En otro frente, el alcalde manifestó su preocupación por el estado de las vías en Santander, especialmente en la ruta que comunica a Bucaramanga con Bogotá, señalando un abandono por parte del Gobierno nacional. Adicionalmente advirtió afectaciones a la inversión local tras la reducción del 50 % de los recursos del Sistema General de Participaciones para municipios de sexta categoría.