A extinción de dominio 12 bienes que serían de “ficha clave” del blanqueo de dinero de narcos
La Fiscalía indica que pertenecerían a Valentina Forero Álvarez, la mujer que fue extraditada en 2023 a Estados Unidos por lavar 2.9 millones de dólares
JUDICIAL
La Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio 12 bienes que serían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, la mujer que fue extraditada en 2023 a Estados Unidos por blanquear 2.9 millones de dólares a los narcos.
Se trata de seis bienes inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio que superarían los $7.300 millones. Esas propiedades fueron incautadas en Armenia; Cali; Sevilla y Jamundí.
Las propiedades estaban a nombre de empresas de fachada, familiares y personas allegadas a Valentina Forero Álvarez, ellos no tenían la capacidad económica ni financiera para acreditar la adquisición de esos bienes.
Valentina Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia y posteriormente extraditada a Estados Unidos, por cargos relacionados con lavado de activos.
La justicia estadounidense le atribuye movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023, los cuales fueron canalizados a través del sistema financiero internacional y posteriormente transferidos a Colombia.