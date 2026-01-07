A extinción de dominio 12 bienes que serían de “ficha clave” del blanqueo de dinero de narcos

A extinción de dominio 12 bienes que serían parte del patrimonio de ficha clave del blanqueo de bienes a narcos

La Fiscalía decomisó con fines de extinción de dominio 12 bienes que serían parte del patrimonio de Valentina Forero Álvarez, la mujer que fue extraditada en 2023 a Estados Unidos por blanquear 2.9 millones de dólares a los narcos.

Se trata de seis bienes inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio que superarían los $7.300 millones. Esas propiedades fueron incautadas en Armenia; Cali; Sevilla y Jamundí.

Las propiedades estaban a nombre de empresas de fachada, familiares y personas allegadas a Valentina Forero Álvarez, ellos no tenían la capacidad económica ni financiera para acreditar la adquisición de esos bienes.

Valentina Forero Álvarez fue capturada en noviembre de 2023 en Armenia y posteriormente extraditada a Estados Unidos, por cargos relacionados con lavado de activos.

La justicia estadounidense le atribuye movimientos financieros cercanos a los 2,9 millones de dólares en efectivo entre junio de 2022 y abril de 2023, los cuales fueron canalizados a través del sistema financiero internacional y posteriormente transferidos a Colombia.