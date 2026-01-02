Tabla de goleadores en Liga de Portugal, tras una nueva anotación de Luis Javier Suárez con Sporting. (Photo by Luis Eiras/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

¡Luis Javier Suárez no deja de sorprender! El delantero colombiano consiguió una nueva anotación en la Liga Portuguesa, esta vez durante el empate a un tanto (1-1) que protagonizó su equipo, el Sporting de Lisboa, en casa del Gil Vicente.

Suárez, de 29 años, se encargó de abrir la cuenta en el Estadio Ciudad de Barcelos a los 45 minutos de juego. El zaguero Eduardo Quaresma envió un balón desde el fondo que el samario controló dentro del área y a la postre definió entre las piernas del guardameta rival.

VEA ACÁ EL GOLAZO DE LUIS SUÁREZ CON EL SPORTING EN PORTUGAL

Se trata de la decimoquinta anotación que consigue en el torneo local y decimonovena contando todas las competencias. Números extraordinarios que lo posicionan como uno de los delanteros más letales de Europa.

Justamente sobre lo anterior, Luis Javier se posiciona como el máximo goleador de la Liga de Portugal, marca que tiene en solitario tras superar las 14 dianas del griego Vangelis Pavlidis (Benfica) y las 11 del español Samu Aghehowa (Porto).

Le puede interesar: Luis Suárez “marcará una época” en el Sporting de Lisboa, afirma el entrenador Rui Borges

Tabla de goleadores en la Liga de Portugal

Pos. Futbolista Goles Equipo 1. Luis Javier Suárez 15 Sporting de Lisboa 2. Vangelis Pavlidis 14 Benfica 3. Samu Aghehowa 11 FC Porto 4. Clayton 10 Rio Ave 5. Pablo 10 Gil Vicente

El próximo partido de Luis Suárez con el Sporting será el martes 6 de enero, durante la semifinal de la Copa de la Liga frente al Vitória Guimarães. Más adelante, el 18 de enero, enfrentará a este mismo rival, pero en encuentro válido por la jornada 18 de la Liga.

Los lisboetas de momento ocupan la segunda posición del campeonato local con 42 puntos, cuatro menos que el líder Porto.

Lea también acá: Luis Suárez aplasta los números de Viktor Gyokeres en Sporting de Lisboa: impresionante registro