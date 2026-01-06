Se confirma un muerto y 17 heridos tras caída de bus al río Magdalena en Pericongo

Un bus de transporte público de la empresa La Gaitana cayó al río Magdalena, en el sector de Pericongo, Timaná, dejando una persona fallecida y 17 heridos.

Las autoridades confirmaron que una persona falleció y 17 más resultaron heridas luego del accidente de un bus de transporte público que cayó al río Magdalena, en el sector de Pericongo, jurisdicción del municipio de Timaná, sur del Huila. El hecho se registró entre las 5:30 y 6:00 de la mañana de este martes, en el kilómetro 34 de la ruta nacional 45.

De acuerdo con el balance entregado por el teniente Jorge Cedeño, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Timaná, el vehículo de la empresa La Gaitana habría perdido el control antes de precipitarse al lecho del río. De inmediato se activaron las labores de rescate, logrando sacar con vida a todos los ocupantes, quienes presentaban diferentes tipos de lesiones.

Posteriormente, una de las personas rescatadas falleció cuando era trasladada o ya en el centro asistencial, según confirmaron los organismos de socorro. Entre los heridos se reporta una persona con amputación en uno de sus miembros inferiores, mientras que el conductor del bus resultó ileso y fue el único que no requirió traslado médico. Los lesionados fueron remitidos principalmente al hospital de Timaná.

Un bus de transporte público de la empresa La Gaitana terminó en el lecho del río Magdalena, en el sector de Pericongo, Timaná, dejando una persona fallecida y 17 heridos. Ampliar

En la atención de la emergencia participaron unidades de los cuerpos de bomberos de Timaná, Pitalito, Altamira y San Agustín, así como personal de la concesionaria Ruta al Sur. El teniente John Vergara, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pitalito, destacó que la articulación entre las instituciones permitió una operación de rescate exitosa y evitó que la tragedia fuera de mayores proporciones.

Finalmente, las autoridades indicaron que las causas del accidente serán materia de investigación por parte de los organismos competentes, entre ellos la Policía de Tránsito y Transporte, quienes deberán establecer qué originó este lamentable hecho vial en el sur del departamento del Huila.