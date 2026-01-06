Grave accidente de tránsito dejó dos personas muertas y 15 heridas en el norte del Tolima

Tolima

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este martes 7 de enero en la vía que conduce de Mariquita hacia Armero Guayabal, en el norte del Tolima, donde una tractomula chocó de frente contra un bus de transporte público.

El siniestro, ocurrido a tres kilómetros del ingreso a Armero Guayabal, en el sector conocido como Potosí, dejó un saldo parcial de dos personas fallecidas y 15 más heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos de Ibagué, Líbano y Mariquita, en el departamento del Tolima.

De acuerdo con el informe preliminar de la Defensa Civil del Tolima, el accidente involucró a un bus de la empresa Rápido Tolima y una tractomula de placas TRJ-447, de cabina color azul. La colisión frontal destruyó casi por completo las cabinas de ambos vehículos.

Al interior del bus viajaban 45 pasajeros, de los cuales 15 resultaron lesionados. Las dos víctimas mortales son mujeres, aún pendientes por identificar, quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

El grave accidente obligó al cierre temporal de la vía que conduce hacia el norte del Tolima y a departamentos vecinos como Caldas, Cundinamarca y Antioquia. En la zona hacen presencia las autoridades viales para controlar el tráfico, mientras se realiza el levantamiento de los cuerpos y de los vehículos.