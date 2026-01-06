Copa Miguel Ángel Russo: Millonarios confirma un nuevo amistoso de pretemporada

Millonarios ya estaba en pretemporada desde hace unas semanas. Hubo día de receso por festividades, pero los trabajos se intensificaron de cara a lo que serán los partidos amistosos previo a la competencia oficial, que tendrá como estreno el juego ante Bucaramanga en calidad de visitante el fin de semana del 18 de enero.

El conjunto Embajador ya tenía confirmado su partido contra River Plate, en el marco de la Serie del Río de La Plata, el cual tendrá lugar el 11 de enero en el Campus de Maldonado, en Uruguay. El otro equipo colombiano que participará en esta serie será Cúcuta Deportivo.

Un amistoso en memoria de Miguel Ángel Russo

Si bien había trascendido que Millonarios disputaría otro amistoso internacional, se confirmó en horas de la noche de este lunes 5 de enero que enfrentarán a Boca Juniors, en un duelo al que se le denominó Copa Miguel Ángel Russo, en memoria del entrenador, que falleció el 8 de octubre de 2025.

“La Bombonera vuelve a ser escenario de una noche especial Boca Juniors vs Millonarios por la 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐨“, publicó el conjunto Xeneize en sus redes sociales.

La Bombonera vuelve a ser escenario de una noche especial 🤩💙💛💙

Boca Juniors vs Millonarios por la 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐑𝐮𝐬𝐬𝐨. pic.twitter.com/tvQ1uOGzal — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 6, 2026

Vale la pena mencionar que Boca fue el último club de Russo, y fue quien les dio la última Libertadores en 2007, mientras que con Millonarios dejó el legado de aquel título de 2017 contra Santa Fe, además de ganar la Superliga en 2018 con el cuadro bogotano.

¿Cuándo será el partido?

Millonarios primero viajará a suelo uruguayo para medirse a River. Luego, tendrá que ir a Buenos Aires para el choque con Boca, pactado para el miércoles 14 de enero de 2026 desde las 7:00 p.m. hora local (5:00 p.m. hora de Colombia).